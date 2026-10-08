Future 100 – 2025 Winner: Almarai Alarabia
Integrated manufacturing solutions across food, agriculture, veterinary, cleaning products, and specialized animal feed — tailored to diverse market needs.
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- FOUNDED IN: 2005
- LOCATION: AL AIN and ABU DHABI
- SECTOR: FOODTECH
Almarai Alarabia is an integrated, multi-sector national enterprise committed to supporting food and agricultural security and the sustainability of the livestock sector in the UAE. Its diversified portfolio includes the manufacturing and production of compound animal and poultry feed, food products, agricultural products, crops and inputs, veterinary products and supplies, cleaning materials and detergents, alongside integrated supply, distribution, storage, and support services.
Almarai Alarabia integrates trading, distribution, and services within one integrated business ecosystem, enabling it to efficiently serve government entities, farms, livestock breeders, institutions, retailers, and commercial markets.
Through strong operational and production capabilities, strategic partnerships, and participation in key food, agriculture, feed, and livestock initiatives, Almarai Alarabia continues to strengthen its position as a trusted national partner contributing to sustainable development, supply-chain resilience, and food security across the UAE.
- FOUNDED IN: 2005
- LOCATION: AL AIN and ABU DHABI
- SECTOR: FOODTECH
Almarai Alarabia is an integrated, multi-sector national enterprise committed to supporting food and agricultural security and the sustainability of the livestock sector in the UAE. Its diversified portfolio includes the manufacturing and production of compound animal and poultry feed, food products, agricultural products, crops and inputs, veterinary products and supplies, cleaning materials and detergents, alongside integrated supply, distribution, storage, and support services.
Almarai Alarabia integrates trading, distribution, and services within one integrated business ecosystem, enabling it to efficiently serve government entities, farms, livestock breeders, institutions, retailers, and commercial markets.
Through strong operational and production capabilities, strategic partnerships, and participation in key food, agriculture, feed, and livestock initiatives, Almarai Alarabia continues to strengthen its position as a trusted national partner contributing to sustainable development, supply-chain resilience, and food security across the UAE.